Dargen D'Amico, la Venier lo interrompe. L'accusa: "Censura a Domenica In"

L'ospitata di Dargen D'Amico a Domenica In diventa un caso, con qualcuno che parla addirittura di "censura in Rai" su X, l'ex Twitter. Il rapper nonché giudice di X Factor, protagonista al Festival di Sanremo con Onda alta e qualche invettiva pro-Palestina, arriva in studio a Rai 1 (in diretta dall'Ariston) e imbarazza subito Zia Mara. Con indosso un paio di mastodontici stivali anti-pioggia fosforescenti, gela la conduttrice alla domanda "ti sei divertito tantissimo?" (risposta: "Mah..., tantissimo?"), bacia Gabriele Cirilli gettando nel panico la Venier ("No dai, l'anno scorso ho avuto dei guai").

Quindi i fuochi d'artificio, quando i giornalisti sul palco gli chiedono conto della sua canzone, dei bambini e dei migranti. "Io vengo da un Paese, l'Italia, in cui c'è sempre stata la regola dell'ospitalità e dell'accoglienza. Eravamo tutti paesi, se i bambini avevano fame gli si dava da mangiare e nessuno gli chiedeva 'da dove vieni'. Quando sento discorsi che si dimenticano del valore della protezione dei 'cuccioli' cerco di comunicarlo. C'è qualcosa che non funziona nell'istinto di protezione dell'essere umano".

Quindi entra nell'analisi tecnica del suo pezzo sanremese: "Il ritmo dava l'idea del movimento degli esseri umani, degli eventi... L'Italia è un Paese che si sta rimpicciolendo. Non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è positivo, quello che gli immigrati mettono per pagare la nostra pensione è più di quello che noi spendiamo per l'accoglienza". Una affermazione troncata dalla Venier: "Non è il luogo adatto per parlare di questo tema, parliamo di musica e dobbiamo lasciare spazio anche agli altri cantanti".

Su X si scatena il delirio: "Mara ha sentito il rumore di una pistola che veniva caricata o non si spiega tutta sta fretta per tagliare Dargen e poi ci mettiamo a parlare dei capelli di Alessandra Amoroso", "È proprio vero che quando le persone sono intelligenti acquistano un altro fascino perché ora sono innamorata di Dargen e Ghali", "Bisogna soffermarsi sulla gravità di questa cosa! Per cose serie e importanti non c'è tempo, ma si può parlare per 5 minuti dei capelli della Amoroso", "DARGEN E GHALI NN METTERANNO PIÙ PIEDE IN RAI MA AVRANNO SEMPRE LA MIA GRATITUDINE", e via di questo passo. Perché c'è sempre voglia di gridare al regime, anche alla domenica pomeriggio in tv.