Prima di Domani, Concita De Gregorio con Ghali: "Impeccabile". Caprarica si scatena

13 febbraio 2024

Le polemiche post Festival di Sanremo accendono il dibattito da Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 12 febbraio. Concita De Gregorio, che è ospite in studio, difende il rapper milanese Ghali che sul palco dell'Ariston, a conclusione della sua esibizione nella serata finale, ha detto: "Stop genocidio", in nome del popolo di Gaza.

"Ghali che è di origine tunisina è da quando è un preadolescente che racconta in forma artistica la sua esperienza. Io ho trovato sia il discorso di Dargen D'Amico sia quello di Ghali a Sanremo impeccabile", afferma la giornalista. Che insiste, "è giusto usare il palco per dire qualcosa che nel dibattito pubblico non si riesce a dire con quella chiarezza".

Buon lunedì e bentornati a #PrimadiDomani! Concita De Gregorio è ospite in studio: "Il caso di Ghali a Sanremo? Ho trovato il suo discorso impeccabile, è giusto usare il palco per dire qualcosa che nel dibattito pubblico non si riesce a dire con quella chiarezza " pic.twitter.com/C7NBBBirRD — Prima di domani (@Prima_di_domani) February 12, 2024

Non è del tutto d'accordo con Concita De Grogorio, il collega Antonio Caprarica che è in collegamento e ribatte: "La parola genocidio attribuita al popolo israeliano è una parolaccia. Loro hanno avuto sei milioni di morti, l'hanno subito sulla loro pelle".