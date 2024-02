Otto e mezzo, Cazzullo gela Santoro: "Quanti voti prendi"

14 febbraio 2024 a

"Non possiamo assistere ai massacri in Ucraina e a Gaza. Uno dei principali obiettivi è costringere tutti a parlare di questo argomento". Michele Santoro è in studio da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, per presentare anche in tv la sua nuova lista elettorale per le elezioni europee, Pace terra e dignità.

"Tu sarai candidato?", gli chiede subito a bruciapelo la conduttrice, per due volte di fila: "Farò quello che il gruppo di lavoro che si è costituito riterrà più opportuno fare. Avremo 10 giorni di tempo per formare le liste e raccogliere 150mila firme, forse una delle sfide più importanti della mia vita".

A una domanda successiva, poi, Santoro lascia intendere che nel caso riuscisse a passare la soglia di sbarramento, deciderà se andare davvero a Strasburgo o se potrà lasciare lo scranno a un compagno. Soluzione, quest'ultima, che sembra decisamente la sua preferita.



Accanto a lui c'è Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera. "Che spazio c'è per questa lista di Michele Santoro? Secondo te quanti voti può prendere in termini di percentuali?", gli passa la parola la padrona di casa. E Cazzullo lo gela subito: "Quanti voti può prendere? Temo pochi, non vedo un grande spazio politico. Dal punta di vista giornalistica sono un grande fan di Santoro, resterà nella storia del giornalismo italiano. Ma è ovvio che tu sei una persona di sinistra, e tutti i tentativi di formare in questi anni una forza di sinistra sono falliti, perché il serbatoio di voti è a destra. Capisco gli astensionisti ma... Una lista Vannacci prenderebbe più voti, purtroppo", taglia corto Cazzullo con Santoro costretto, per una volta, a restare in silenzio e ascoltare, mesto, la profezia dell'illustre collega. Per la cronaca, nel pomeriggio Santoro aveva dato i numeri: 3 o 4%.