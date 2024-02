Che tempo che fa, Ghali da Fazio? "Stop, stop", esplode la polemica: dietro le quinte...

20 febbraio 2024 a

È ancora polemica su Che Tempo Che Fa. O meglio, sull'ospitata di Ghali da Fabio Fazio dopo la polemica a Sanremo. Polemica innescata dal cantante che ha detto chiaro e tondo: "Stop al genocidio" a Gaza. E così, presente nello studio del Nove domenica 18 febbraio, l'artista non si è smentito. Eppure un dettaglio non è passato inosservato. Insieme a lui c'era l'alieno Rich Ciolino che ha commentato l'episodio suggerendo a Fazio le cose da dire parlandogli all'orecchio. Proprio su questa scena si sono scatenanti gli utenti di X.

Nel mirino alcuni filmati del dietro le quinte del programma. Qui Ghali e Fazio parlano. In particolare il conduttore avrebbe "provato" la famosa scena di Rich Ciolino, ma avrebbe detto al cantante di dire solo "stop, stop, stop" a tutto, niente di più. Insomma, nessun riferimento al resto. Motivo per cui i telespettatori non hanno particolarmente apprezzato il dietro le quinte del programma. D'altronde, non è passata inosservata nemmeno la decisione di non tornare sulla parola "genocidio".

"Ma certamente - si legge -. È pur sempre Fazio, si sono accordati. E tutto sommato Rich-ciolino gli ha fatto dire più di quel che pensavo". E ancora: "Fazio e la NOVE censurano la parola 'genocidio', che Ghali a Sanremo (con la Rai criticatissima) aveva potuto dire", "Stop al Genoci….. ah no ….".