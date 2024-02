Affari Tuoi, "piuttosto vado a casa": Francesca apre il pacco e scoppia a piangere

27 febbraio 2024 a

Colpo di scena ad Affari Tuoi, la trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 dopo il Tg. Al centro dello studio questa sera Luca e Francesca da Milano, in rappresentanza quindi della Lombardia, col pacco numero 11, che hanno scelto durante il gioco dopo un cambio. A lasciare tutti a bocca aperta è stata la fase finale del gioco, quando la coppia è rimasta con 10 euro da una parte e 300mila euro dall'altra. Anche se poco prima aveva deciso di accettare l'ultima proposta del dottore, un assegno da 45mila euro. La delusione, però, è stata tanta quando i concorrenti hanno scoperto che nel loro pacco c'era proprio la cifra più alta, i 300mila euro. Un vero e proprio colpo per entrambi, tanto che a un certo punto Francesca è scoppiata in lacrime.

Tanti i commenti sui social. In molti hanno criticato la scelta dei concorrenti di accettare l'offerta a un passo dalla fine. "Piuttosto vado a casa con 0 ma vado avanti fino in fondo", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Snobbare tutte le offerte, quasi con disprezzo, per poi avere paura di andare fino alla fine e addirittura piangerci su". E ancora: "Non so se mi riprenderei mai".