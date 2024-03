L'aria che tira, Conte contro Meloni: "Da Biden a prendere istruzioni", lo gelano in diretta

01 marzo 2024 a

"Oggi Giorgia Meloni è a Washington, è andata a ricevere un aggiornamento sulle istruzioni". Giuseppe Conte, in Abruzzo per la campagna elettorale delle regionali per sostenere il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico, attacca frontalmente sul tema Gaza-Israele la premier impegnata nell'incontro diplomatico con il presidente americano.

"Spero che si possa consultare con Biden - sottolinea il leader del Movimento 5 Stelle - e quindi capire che addirittura è stata scavalcata da Biden, anche per gli americani questa situazione sta diventando insostenibile. Quindi spero che possa tornare con istruzioni aggiornate, adeguate all'orrore che è sotto i nostri occhi".

In agenda non c'è solo il Medio Oriente, però. Nel giorno dei funerali di Alexei Navalny a Mosca, con centinaia di sostenitori dell'oppositore anti-Putin che hanno avuto il coraggio di scendere in strada per omaggiarne la memoria, l'inviata di L'aria che tira su La7 chiede conto a Conte della posizione dei 5 Stelle: "Ieri siete stati gli unici a distinguersi sul voto in Ucraina nel Parlamento europeo. Ci spiega perché?". "Noi non potremo mai sottoscrivere la posizione di tutti i partiti europei, e cioè che l'obiettivo principale dopo 2 anni è quello di ottenere una vittoria militare contro la Russia. Noi vogliamo aiutare gli ucraini a uscire in modo assolutamente dignitoso e onorevole da questa vicenda, tutelandone la sovranità, ma pensare di continuare con questa escalation militare, questa strategia folle per sperare di ottenere una vittoria militare contro la Russia... La Russia ha seimila testate nucleari, ci dicono che cosa significa quella risoluzione europea? Vogliono accettare lo scontro nucleare?".

"Da Biden a prendere istruzioni": Conte contro Meloni, guarda il video di L'aria che tira

E ancora: "Cosa significa scrivere che ogni paese membro dell'Ue si impegna a versare ogni anno all'Ucraina lo 0,25 del Pil per gli aiuti militari. Sono 5 miliardi, la Meloni si è vantata di aver messo solo 3 miliardi sulla sanità, secondo lei 5 miliardi li diamo all'Ucraina?". Parole pesanti che riaprono il fronte non solo con Palazzo Chigi, ma pure con gli alleati del Pd che dal Nazareno avranno ascoltato la strigliata di Conte con un certo imbarazzo. Dallo studio guidato da David Parenzo, nel frattempo, ironizza sulla battutaccia del leader pentastellato su Meloni e istruzioni, ricordando i suoi trascorsi da premier. "Anche lui andava a prendere istruzioni da Trump, che lo chiamava Giuseppi?":