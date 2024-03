Otto e Mezzo, Lilli Gruber batte tutti: la top-ten che fa esultare La7

Klaus Davi 14 marzo 2024 a

CHI SALE (Otto e mezzo)

Quasi 1 milione di persone ha seguito le campagne elettorali di Sardegna e Abruzzo sui nuovi device, soprattutto smart tv, pc, tablet e smartphone. Lilli Gruber e Bruno Vespa sono stati i conduttori più seguiti sui tablet, rispettivamente con 16.573 e 13.561 utenti, nei primi mesi del 2024. Il consumo sui nuovi mezzi tecnologici in questo periodo si è attestato su 850.000 utenti (con picchi di un milione e mezzo) giornalieri considerando i principali talk politici serali.

In testa alla top 10 si colloca Otto e mezzo su La7 (304.800 spettatori medi), seguito da Propaganda Live su La7 (108.282) e da DiMartedì su La7 (90.621). Poi Porta a porta su Rai 1 (85.583), Piazzapulita su La7 (54.550), Fuori dal coro su Rete 4 (54.499), Dritto e rovescio su Rete 4 (52.210), È sempre Cartabianca su Rete 4 (21.175), Quarta Repubblica su Rete 4 (26.580) e Zona bianca su Rete 4 (17.428).

Il dato è importante poiché consente a media planner come OmnicomMediaGroup di verificare la fruibilità di un messaggio politico su piattaforme che tendenzialmente hanno un profilo molto più giovane rispetto alla tv generalista. Infatti, quasi il 50% dei ragazzi tra 18 e 34 anni si affida solo allo streaming con un consumo più volubile e inframmezzato, on demand: per intercettare questo pubblico i messaggi devono essere più brevi, incisivi e diretti ed emotivi. Il politichese e le supercazzole non pagano.