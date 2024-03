The Voice Senior, Antonella Clerici non molla: clamorosa resistenza all'attacco dei turchi

Klaus Davi 25 marzo 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (The Voice Senior)

La eco delle terribili vicende accadute in Russia non intacca più di tanto il bacino di The Voice Senior che venerdì ha segnato il 22.1% di share con 3.459.000 spettatori resistendo all’assalto della saga turca Terra amara che il marketing Mediaset ha saputo imporre anche in prime time e che ha ottenuto 3.040.000 spettatori e il 17.1%.

Serata non facile quella del 22 marzo per Antonella Clerici che ha conservato la leadership nonostante una programmazione destabilizzata dagli speciali (soprattutto Rai) sui fatti di Mosca in particolare col Tg2 Post allungato che agguanta il 4.6% di share e l’inserimento dell’edizione straordinaria del Tg1.

La puntata che ha decretato i finalisti del 5 aprile ha subito una flessione contenuta grazie alla bravura dei concorrenti e dei giudici Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. A tenere alta la guardia sono state le donne con punte del 27% di share mentre qualche defezione si è registrata tra i maschi, più orientati su speciali come quelli del Tg2 o delle all news, in primis Rainews24. La fidelizzazione del pubblico femminile è il vero tesoretto della Clerici, consolidato con È sempre mezzogiorno e in buona parte travasato nel prime time. Il brand Clerici e uno show gradevole e rilassante hanno arginato l’assalto alla diligenza.