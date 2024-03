Kate Middleton stroncata dal portavoce di Casa Savoia: "Messaggio troppo umano"

25 marzo 2024 a

"Hanno sbagliato anche nell'imporre messaggi troppo umani, troppo moderni". L'annuncio della malattia della duchessa del Galles, Kate Middleton, ha sconvolto il mondo. Da giorni si rincorrono voci sul reale stato di salute della principessa e sui media continua a tenere banco la scelta comunicativa della Casa Reale britannica. Dopo giorni di indiscrezioni e non detti, con lo scoppio dello scandalo legato alle foto taroccate di Kate coi figli, Bukingam Palace ha deciso di rompere il silenzio con il video della reale.

Ma non tutti sono rimasti soddisfatti di come William e Kate hanno gestito l'annuncio: "Stiamo parlando di una Casa Reale che ha un'istituzione millenaria che ha dei modi e dei tempi particolari. Senza dubbio, l'aspetto più umano riguarda lo staff che sta al fianco dei principi. C'è stato un errore da questo punto di vista perché i membri dello staff sono dei consiglieri. E hanno sbagliato anche nell'imporre messaggi troppo umani, troppo moderni" ha detto Simone Balestrini, portavoce di Casa Savoia.

Intervenuto a Zona Bianca su Rete 4, il programma condotto da Giuseppe Brindisi, la puntata è quella di domenica 24 marzo, ha spiegato che non sempre, secondo lui, ridurre la distanza fra popolo e sovrani è la scelta migliore: "Elisabetta II funzionava nel mistero. Il fatto di essere più democratici, più vicini a tutti, non sempre è una mossa vincente. E non è un'arma a doppio taglio perché parliamo di un'istituzione; la Famiglia Reale è un'istituzione. Se l'istituzione è in crisi, è in crisi anche il Paese. Non parliamo di una famiglia normale, bisogna avere strategia e tatto da questo punto di vista".

