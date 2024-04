Dritto e Rovescio, che fine farà Ilaria Salis? Tam-tam: da Del Debbio...

21 aprile 2024 a

a

a

Nel giorno delle elezioni in Basilicata, nelle ore frenetiche per la chiusura delle liste per le Europee e nel bel mezzo delle polemiche per il caso che vede al centro Antonio Scurati e la presunta censura in Rai, ecco che torna Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

In onda questa sera, domenica 21 aprile, con la seconda puntata della settimana. E a ridosso della trasmissione ecco che filtrano le anticipazioni. Certo, verranno trattati tutti i temi accennati, ma si aprirà con un'intervista ad Antonio Tajani, il ministro degli Esteri che ieri ha annunciato la sua candidatura alle Europee come capolista per Forza Italia.

Col titolare della Farnesina si parlerà ovviamente dalla nuova offensiva di Israele contro l'Iran e delle possibilità per evitare una ulteriore escalation. Dunque al centro dell'intervista l'attualità economica e politica del nostro paese.

"Manifestazione pacifica"? Le due parole che fanno sbroccare Giuseppe Cruciani: scontro da Del Debbio

Dalla redazione di Dritto e Rovescio fanno sapere che verrà dato ampio spazio al caso di Ilaria Salis, l'insegnante di Monza 39enne in carcere a Budapest per l'accusa di aver partecipato al pestaggio di un gruppo di neonazisti. Salis, è notizia della settimana, sarà candidata alle Europee con Avs di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: l'obiettivo è eleggerla per poi sfruttare l'immunità e scarcerarla, piano però dalla non semplice attuazione. Di tutto ciò e delle polemiche che gravitano attorno alla vicenda, come detto, se ne parlerà a lungo da Del Debbio.

Tra gli ospiti, ecco Diana De Marchi, Susanna Ceccardi, Leonardo Donno e Gianfranco Librandi. Appuntamento a stasera, in prima serata su Rete 4.