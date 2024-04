Affari Tuoi, voci impazzite: ultima puntata di Amadeus, cambia tutto?

29 aprile 2024 a

Di sicuro c'è che Affari Tuoi, almeno quello sotto la conduzione di Amadeus su Rai 1, sta per terminare. L'addio del mattatore degli ultimi cinque festival di Sanremo alla Rai segna anche l'addio al timone del gioco dei pacchi e della fortuna, un fenomeno tutto italiano che ogni sera raccoglie davanti alla televisione milioni di telespettatori. Già, oggi Affari Tuoi è in assoluto il prodotto di punta a Viale Mazzini.

Nel dettaglio, dovrebbero restare quattro settimane di programmazione prima che Affari Tuoi lasci il passo ad altro, così come sempre avviene nell'alternanza tra palinsesti estivi ed invernali. La chiusura di tutti i programmi stagionali di Rai 1 è fissata, salvo slittamenti, a venerdì 31 maggio, ma Amadeus con Affari Tuoi dovrebbe chiudere baracca e burattini il giorno successivo, il primo giugno.

Eppure, ci sono ancora dei dubbi sull'ufficialità della data, che potrebbe subire variazioni. Insomma, nessuna conferma ufficiale su quella che si candida ad essere una delle puntate di Affari Tuoi più viste di tutti i tempi.

In ogni caso, ci si interroga anche su quale sarà il programma che riempirà il vuoto lasciato proprio da Affari Tuoi. In questo caso, però, la risposta appare certa: toccherà a Techetechetè, che proprio come il programma dei pacchi verrà trasmesso ogni giorno, sette su sette, da lunedì alla domenica compresi. In attesa della prossima stagione di Affari Tuoi. Ovviamente senza Amadeus...