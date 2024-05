Mussolini-Parenzo, caos a La7: "Ti ho sgamato, non sei in diretta", "Siamo al delirio"

16 maggio 2024 a

"Siamo in diretta, vi stiamo raccontando da una parte Bratislava, dall'altra la campagna elettorale che ci riporta in Italia con la vicenda della Salis e poi i fatti della Liguria": David Parenzo lo ha detto rientrando da una pausa pubblicitaria a L'Aria che tira su La7. A interromperlo però ci ha subito pensato una dei suoi ospiti, l'europarlamentare Alessandra Mussolini: "Parenzo, non l'avete intervistato l'avvocato di Toti, non è in diretta, non sta parlando con voi", ha detto in riferimento a Stefano Savi, legale del governatore Giovanni Toti nell'inchiesta per corruzione in Liguria. "Sì, c'è la nostra inviata", ha controbattuto allora il conduttore.

Ma la Mussolini ha insistito: "Lo avete liquidato così, quello sta parlando per i fatti suoi, non l'avete chiamato in studio per parlare della vicenda". "Sta parlando con tutti i giornalisti, lo abbiamo messo in diretta", ha provato a spiegare quindi Parenzo. Secondo l'eurodeputata, però, il video dell'avvocato sarebbe stato "registrato". A quel punto il presentatore ha perso le staffe: "Ma lo abbiamo messo in diretta! Ma come si permette?". E si è rivolto direttamente alla sua inviata: "Isabella, l'avvocato Savi è in diretta giusto? Perché la Mussolini dice che non siamo in diretta, siamo al delirio, ma che roba è?".

Qui lo scontro Parenzo-Mussolini a L'Aria che tira

"L'avvocato non ti sta sentendo perché non ha gli auricolari - ha risposto allora l'inviata del programma - ora cerchiamo di metterglieli, sta parlando con me e altri colleghi in diretta". Le parole della giornalista, però, hanno esaltato la Mussolini, che si è alzata e a Parenzo ha detto: "Bugiardo, non ti ha mai sentito, diciamo le verità, ti ho sgamato dai". Una situazione assurda per il conduttore, che ha chiosato: "È il Teledelirio, Mussolini non è uno spettacolo di Dario Vergassola questo".