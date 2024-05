Il Volo, "faccio parte del gruppo pure io". Barone e Ginobile, gelo sul palco

16 maggio 2024 a

A Tutti per uno poteva mancare la frecciatina sulle (presunte) frizioni interne a Il Volo? No che non poteva. E a sganciarla, non senza una certa sorpresa generale, è stato proprio Piero Barone, che insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, forma il trio di tenori pop tra i più famosi al mondo.

I telespettatori che hanno seguito la prima di tre serate evento su Canale 5 tratte dal mega-concerto tenuto qualche giorno fa all'Arena di Verona, commentando in tempo reale lo show martedì sera su X, l'ex Twitter, hanno colto un passaggio particolarmente velenoso di Piero. Gianluca e Ignazio hanno appena finito un duetto con il maestro Claudio Baglioni, che li ha accompagnati al pianoforte.

Durante il concerto i tre artisti si sono spesso regalati delle "asimmetrie", cantando ora in coppia ora in solitaria, in duetto con gli ospiti vip (da Giorgia a Roberto Vecchioni, da Baglioni a De Gregori, da Gaetano Curreri ad Alessandra Amoroso e Mara Sattei).

Forse per ironizzare sulla sua assenza, o forse come suggerisce qualcuno per togliersi un sassolino dalla scarpa, al ritorno sul palco Barone punge i colleghi: "Ciao Claudio, sai io faccio parte del gruppo pure", Quindi poggia la mano sulla spalla di Gianluca, che sembra quasi allontanarsi mentre Boschetto appare un po' sulle spine, toccandosi il volto.

Per chi non lo sapesse, i retroscena indicavano proprio nei rapporti tesi tra Barone e Ginoble le possibili cause di scioglimento del trio, con i diretti interessati che non hanno mai negato qualche attrito. "Ogni tanto ce lo dobbiamo portare dietro", è la freddura di Gianluca. Risultato: gelo sul palco, e davanti alle telecamere.