Piero Fassino umiliato da Striscia la Notizia: "Renzi dice che va aiutato. Per il prossimo furto?"

03 maggio 2024 a

a

a

Veleno su veleno su Piero Fassino, il deputato del Pd travolto del caso del presunto taccheggio di un profumo Chanel al duty free di Fiumicino. Dopo essere stato pizzicato e dopo le difese, nuove accuse contro Fassino, che ora è anche indagato. E di tutta questa vicenda, Striscia la Notizia continua ad occuparsi in modo capillare. Il tiggì satirico di Canale 5 lo ha fatto anche nella puntata in onda giovedì 2 maggio, con un servizio al curaro.

Ecco il finto Bruno Vespa, interpretato da Gianpaolo Fabrizio, che nella finzione di Striscia avvista Fassino con Elly Schlein. "Che carina... dopo il colpo fallito in aeroporto sta consolando il povero Diabolik... Piero Fassino", afferma il "Vespone". Dunque ecco che raggiunge i due e prende ad accarezzarli. "Fassino, l'uomo che non deve chiedere mai, tanto se lo piglia", picchia durissimo il finto Bruno Vespa, che per tutta risposta si prende una gomitata nelle parti intime.

"C'è chi dice che il profumo di Fassino...": Striscia la Notizia, altra bomba sul deputato Pd | Video

Ma non è finita. "Senta Fassinik, è vero che i vigilantes quando hanno visto che si stava intascando il profumo in aeroporto le hanno intimato: Armani in alto?", afferma piegandosi per le risate. E ancora: "Matteo Renzi dice che deve essere aiutato. Allora è vero che per state cercando qualcuno che per il prossimo furto possa aiutarlo?", conclude il finto Bruno Vespa rivolgendosi ad Elly Schlein.

Striscia la Notizia, il veleno del finto Bruno Vespa su Piero Fassino: qui il video