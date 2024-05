L'aria che tira, Vittorio Sgarbi annichilisce Parenzo: "Sorridi... cretino!"

03 maggio 2024 a

a

a

Esilarante siparietto a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 3 maggio, tra il conduttore David Parenzo e Vittorio Sgarbi: che è ufficialmente candidato alle elezioni europee di giugno con Fratelli d'Italia. Il giornalista lo punzecchia da subito sul fatto che viene sempre cacciato e il critico d'arte ribatte: "È inutile che tu sorridi, sorridi perché sei un cretino! È Inutile che fai questi sorrisini mentre parli, sono stato cacciato ovunque".

Quindi Vittorio Sgarbi chiarisce: "Ti sto spiegando che sono stato cacciato dalla Moratti (allora sindaco di Milano, ndr) per una mostra su arte e omosessualità, cosa per cui oggi sarei premiato". E ancora, sottolinea l'ex sottosegretario alla Cultura: "Questa volta io mi sono dimesso per togliere alla presidente del Consiglio una responsabilità" e di conseguenza, prosegue Vittorio Sgarbi, Giorgia Meloni, "ha ritenuto che non dovessi essere assente dopo 35 anni dalla politica".

"Accetto la candidatura". Vittorio Sgarbi in campo con FdI: la sinistra impazzisce

Sgarbi è un fiume in piena. E aggiunge con la sua caratteristica esuberanza: "Io faccio il sindaco ad Arpino, l'assessore a Viterbo, tutto questo è compatibile con la legge, posso fare anche l'eurodeputato e ciò che è compatibile non va discusso". Se c'è qualcuno in Fratelli d'Italia che storce il naso per la sua nomina? "Nessuno", garantisce Sgarbi che provoca di nuovo Parenzo: "Fai i nomi, sei impreciso".

Qui il botta e risposta tra Parenzo e Sgarbi