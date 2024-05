Zona bianca, la Sardone ammutolisce la Bonafè: "Questa cosa non si può dire"

06 maggio 2024 a

a

a

Si infiamma il dibattito da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 5 maggio, sulla candidatura con la Lega del generale Roberto Vannacci. Simona Bonafè e Silvia Sardone si scontrano duramente in diretta.

"Giorgetti e Zaia hanno detto che non lo voteranno ed evidentemente non lo volevano nemmeno in lista, cioè mi pare che questa scelta di Matteo Salvini abbia generato qualche terremoto all'interno della Lega", attacca la deputata del Pd.

"Un regalo meraviglioso al generale Vannacci": anche Saviano stronca Schlein e Pd

"Detto questo, io penso anche che Salvini ha giocato la sua ultima carta, i sondaggi lo vedono in picchiata", prosegue Simona Bonafè. "Voleva fare della Lega il partito nazionale e si è ridotto a fare invece della Lega un partito di destra a questo punto xenofoba e omofoba e chi più ne ha più ne metta".

"Potrebbe esserci": Salvini, la frase sul generale Vannacci che fa impazzire la sinistra

La piddina viene a questo punto interrotta dall'eurodeputata della Lega che si infuria: "Io non lo accetto. Questa cosa non si può dire. È una affermazione veramente grave". E conclude con una stoccata all'opposizione: "Tra le certezze che ho è che ogni tornata elettorale la sinistra esce con il pericolo fascista e con la Lega che è fatta da trogloditi, mi dispiace ma non è così", conclude la Sardone.