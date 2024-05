In altre parola, "Meloni o Schlein?". La risposta di Augias spiazza tutti

18 maggio 2024 a

"Se potesse intervistare una tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, chi sarebbe?", chiede Massimo Gramellini durante la puntata del 18 maggio di In Altre parole, su La7, al suo ospite Corrado Augias.

E la risposta a sorpresa del giornalista è scrittore lascia tutti di sasso: “A me la Meloni mi interessa perché una donna che si è fatta largo in un partito neofascista, che si sa che considerazione avevano delle donne, che è diventata presidente del Consiglio in un Paese dove succede quello che succede, con una determinazione ferrea, mi piacerebbe avere con lei un’intervista di quelle vere, dure". Una intervista "all'americana", precisa Augias.

Quindi interviene l'ospite fisso di Gramellini, Roberto Vecchioni che elogia la Meloni: "Lei ha un feeling con gli elettori pazzesco e poi è una persona che quando parla ha anche una capacità di incantare, è anche magica".

"A volte esagera con faccine e vocette ma è un presidente del Consiglio e dovrebbe avere più contegno ma io appartengo ad altri secoli", prosegue Corrado Augias. Che conclude: "Nella sostanza si può fare una obiezione: lei dovrebbe parlare da presidente del Consiglio quindi anche a me che non l'ho votata. Lei dovrebbe farmi capire che è anche il mio capo del governo".

Qui l'intervento di Augias e Vecchioni da Gramellini