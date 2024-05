Kate Middleton, un nuovo video sul suo profilo? Lei non c'è, cosa sta succedendo

18 maggio 2024 a

Un nuovo video è comparso sul profilo Instagram dei principi del Galles, ma Kate Middleton non c'è. La futura regina d'Inghilterra aveva fatto sapere alcuni mesi fa di essere malata di cancro. In un filmato aveva espresso il desiderio di volersi dedicare solo alla sua famiglia e alle cure nel massimo riserbo possibile. Lontana, quindi, dagli impegni pubblici. Ed è così che sta facendo. Solo suo marito, il principe William, partecipa agli eventi in cui è richiesta la presenza dei reali.

Il post pubblicato nelle scorse ore dai principi, invece, è un’anteprima del loro film in occasione della Settimana di sensibilizzazione sulla salute mentale. Si tratta di un trailer di 14 secondi che anticipa il film realizzato appositamente per la settimana dedicata alla salute mentale. “La chiacchierata sincera di Sam e Will sulle esperienze degli agricoltori con la salute mentale evidenzia i risultati positivi che possono essere raggiunti con il giusto supporto, qualunque forma possa assumere”, hanno scritto William e Kate a corredo del video.

William va a un evento e lascia Kate da sola: cosa c'è dietro, voci sulla salute della principessa

Intanto, non ci sarebbero significative novità sulle condizioni di salute della Middleton. Tuttavia, negli ultimi giorni sono circolate voci poco rassicuranti, come quella secondo cui il cancro sarebbe piuttosto grave o l'indiscrezione secondo la quale il suo tumore sarebbe derivato da un’infezione da Papilloma virus.