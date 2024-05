Zona Bianca, Daniele Capezzone: "I cinque autogol della sinistra sul generale Vannacci"

06 maggio 2024 a

Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona bianca, su Rete 4, nella puntata del 5 maggio, il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, parla della candidatura con la Lega del generale Roberto Vannacci: "Vannacci non è la mia tazza di tè. Io amo Reagan e la Thatcher e non il generale Vannacci, questo è poco ma sicuro".

"Peraltro anche ammesso che lui non avesse cattive intenzioni, il primo gol lo ha segnato nella sua porta, ha fatto un autogol", aggiunge Capezzone riferendosi alla dichiarazione del generale sui disabili. Una affermazione sicuramente "mal interpretata".

"Ammesso che Vannacci ha fatto un autogol", prosegue il direttore editoriale di Libero, "la sinistra ne ha fatti cinque di autogol. Se Vannacci verrà eletto in carrozza, trionfalmente a Strasburgo, lo si deve ai giornali della sinistra e ai partiti della sinistra", osserva ancora. "Chi è che ha fatto il manifesto elettorale più efficace su Vannacci? Il Partito democratico. Il fenomeno Vannacci si era spento in questi mesi", conclude Capezzone.

E proprio oggi 6 maggio, Salvini, a Telelombardia, commentando la frase di Vannacci sulla disabilit, ha detto: "Hanno travisato volutamente. Con il ministro Valditara abbiamo assunto 13mila insegnati di sostegno. Vannacci dice che per le disabilità più gravi e difficili occorre un maggiore sostegno perché se metti un bambino in quelle condizioni in una classe non fai il bene del bambino e nemmeno di quello della classe".