Eurovision, classifica del televoto in diretta: l'errore che stronca Angelina Mango

Un'altra tremenda gaffe per la Rai sull'Eurovision Song Contest, l'ex Eurofestival ormai diventato fenomeno social e di costume oltre che televisivo (e, ma solo a margine, musicale) che si sta svolgendo a Malmoe in Svezia. Dopo la mail interna a viale Mazzini che ha di fatto anticipato l'outfit e la scenografia dell'esibizione di Angelina Mango, una delle grandi favorite per la vittoria finale dopo il trionfo di febbraio sul palco del Festival di Sanremo, esplode ora il caso del televoto.

Durante la serata del 9 maggio, infatti, molti telespettatori sui social hanno sottolineato come sullo schermo tv siano apparse, senza preavviso, le percentuali del televoto. Una sovrimpressione che ha mostrato le preferenze del pubblico svelando così come al primo posto ci sia Eden Golan, la (fischiatissima) rappresentante di Israele, con il 39,31% dei voti. Al secondo posto, ma molto staccati, i Paesi Bassi con Joos Klein, con il 7,32% delle preferenze.

Se i risultati fossero quelli del voto internazionale (non è chiaro, infatti, se i dati si riferissero solo al voto italiano), sarebbe già evidente come, a discapito della povera Angelina, la favorita per la vittoria di sabato sia solo una. E se davvero a trionfare fosse Israele, sarebbe uno smacco per chi ha organizzato addirittura sit-in di protesta per la presenza del Paese bollato come "genocida" per quanto sta accadendo a Gaza, come Greta Thunberg nei giorni scorsi, quando da paladina dell'emergenza climatica si è trasformata in contestatrice pro-Palestina. "La televisione italiana tradizionalmente comunica sempre i risultati del televoto - ha fatto notare l'account Esc Discord su X, l'ex Twitter -. Ciononostante, un anno fa la Rai non rivelò le percentuali prima della gran finale".

Al di là del televoto, la presenza di Israele in Svezia è un caso politico conclamato in tutta Europa. Basta pensare che addirittura la piattaforma progressista spagnola Sumar, alleata di governo del Psoe, e guidata dalla vice-premier Yolanda Diaz, ha lanciato un campagna per impedire che la cantante Eden Golan si esibisca nella finale, nonostante l'evidente supporto dei telespettatori votanti. "Il mondo deve smettere di essere complice del genocidio del popolo palestinese. Chiediamo il vostro sostegno affinché Israele non si esibisca questo sabato nella finale dell'Eurovision", ha scritto Sumar su X, pubblicando il link per firmare una petizione online per l'espulsione di Israele dalla competizione canora.

In tv, in ogni caso, l'evento continua a funzionare. Giovedì sera la Rai ha fatto il pieno d'ascolti nel prime time grazie alla partita di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma, che ha registrato quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 917 mila) e quasi il 19% di share (18,8), con punte oltre il 23% di share e 4,3 milioni. Su Rai 2 invece grande protagonista degli ascolti è stato proprio l'Eurovision Song Contest, seguito da 2 milioni 817 mila spettatori (13,9% di share) con punte oltre il 19% di share e che hanno superato i 4 milioni di telespettatori.