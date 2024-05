Angelina Mango tradita da una talpa: cosa hanno pubblicato, esplode lo scandalo

03 maggio 2024 a

a

a

Le prove fatte da Angelina Mango per l'Eurovision Song Contest, cui parteciperà dal 7 all'11 maggio in Svezia dopo la vittoria a Sanremo col brano "La noia", sarebbero state riprese e fatte circolare in una mail interna tra contatti Rai. Per questo ora, come scrive La Stampa, sembra essere scoppiato un vero e proprio caso nella tv pubblica, anche se sarebbe già stata esclusa la violazione della cyber security.

A creare la polemica il fatto che sarebbero stati svelati alcuni particolari della esibizione, in particolare la coreografia, anche se sul palco c'era una controfigura e non la cantante stessa. A commentare la vicenda la direttrice di Rai Relazioni Internazionali Simona Martorelli: "Abbiamo delle verifiche in corso e non sappiamo perché ci sia stato questo spoiler. Abbiamo chiesto internamente di provvedere, sono stati coinvolti i vertici dell'Eurovision". E ancora: "È stato impossibile bloccare la cosa sui social. In realtà si tratta di controfigure, ma ci sono stati effettivamente degli elementi che sono stati svelati".

"Musichette dozzinali, non è più una ragazzina": per Annalisa la stroncatura più dolorosa

Sul caso è intervenuto anche Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento prime time per la Rai e responsabile delle spedizioni italiane: "Non è una cosa paragonabile all'uscita di un inedito a Sanremo. Lo standing rears è la prova che viene fatta da dei ragazzi bravi e di buona volontà, alcuni ballerini, che cantano al posto degli artisti delle varie nazionalità. Non ha alcun valore artistico paragonabile a ciò che vedremo sul palco". Anche se poi ha aggiunto: "Certo però che è una cosa che non deve accadere. Era una mail ad uso interno che aveva otto destinatari".