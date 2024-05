Eurovision, la Rai chiarisce l'errore sui voti: "Inconveniente tecnico, erano dati parziali"

10 maggio 2024 a

È arrivata la nota della Rai in merito ai dati mostrati per errore al termine della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Al momento dei titoli di coda è apparsa in sovrimpressione una grafica che mostrava come la più votata dal pubblico italiano fosse la cantante israeliana Eden Golan. Bravissima, e allo stesso tempo fischiatissima a causa del conflitto in atto a Gaza, la cantante ha ricevuto il 39,31% dei voti. Al secondo posto, ma molto staccati, i Paesi Bassi con Joos Klein che ha raccolto il 7,32% delle preferenze.

Il regolamento dell'Eurofestival proibisce categoricamente la diffusione dei dati prima della fine del concorso canoro. Per questo, dalla tv pubblica hanno diramato un comunicato di scuse in cui hanno chiarito la vicenda. "Si è trattato di un inconveniente tecnico a seguito del quale sono stati erroneamente evidenziati in grafica alcuni dati - del tutto parziali - del voto nazionale italiano. La Rai si è prontamente scusata con i vertici Ebu e ritiene che tale inconveniente non infici la regolarità del risultato finale".

I vertici di viale Mazzini hanno sottolineato come "i voti pubblicati sono incompleti e in ogni caso hanno già parlato con Ebu, confermando il proprio impegno al pieno rispetto di tutte le regole per il resto dell'evento".