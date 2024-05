Prima di domani, Vittorio Feltri: "Disprezzo queste manifestazioni, cosa mi colpisce"

10 maggio 2024 a

Si parla del caso del ministro Eugenia Roccella da Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 10 maggio. E Vittorio Feltri commenta: "Oggi non sono stati usati manganelli ma sfollagente di gomma, qui si fa molta confusione su questo punto, che è di gomma appunto. È un po' difficile che spacchino il cranio, tanto per essere chiari", sottolinea il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale.

"Io detesto e disprezzo queste manifestazioni che non servono a niente", prosegue Vittorio Feltri. "E soprattutto la cosa che più mi ha colpito è che non è stata data alla Roccella la possibilità di intervenire come se fosse una minorata mentale", osserva ancora il direttore. Che conclude con la sua solita ironia: "Io penso che lo sfollagente sia un ottimo strumento didattico".

Non è d'accordo con Feltri la grillina Barbara Floridia: "Ieri la ministra Roccella è stata contestata in quanto rappresentante del popolo. Continuano a dire che loro rappresentano il popolo: ecco i ragazzi che la contestano sono parte del popolo. Non c'è stata alcuna censura".