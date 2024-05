Unomattina, gaffe di Ossini: "Un anniversario tristissimo". È in diretta su Rai 1, ma non lo sa

16 maggio 2024 a

Massimiliano Ossini non sa di essere in onda e fa le prove in diretta a Unomattina: piccolo imprevisto durante i primi minuti del programma di Rai 1 condotto da Ossini e Daniela Ferolla. Tutta colpa di un errore tecnico. Il presentatore è stato mandato in onda mentre pare stesse provando il discorso di apertura dedicato all'alluvione che travolse l'Emilia Romagna esattamente un anno fa.

Il segmento trasmesso in tv per sbaglio, come riporta davidemaggio.it, sarebbe durato più di un minuto. “Oggi è un anniversario tristissimo: il 16 maggio di un anno fa, l’Emilia Romagna è stata colpita da un’alluvione devastante, una tragedia che ha provocato diciassette vittime, decine di migliaia di sfollati, danni per oltre otto miliardi di euro - questo il discorso di Ossini -. Riguardare queste immagini fa male: oggi non tutto è stato sistemato, ci sono ancora tantissime persone che sono fuori casa e in tanti aspettano ancora i ristori promessi, ma in Emilia e, in particolare, in Romagna si è ricominciato a vivere: c’è stata una catastrofe, è vero, ma quella terra, fatta di gente tosta, orgogliosa, abituata ad affrontare le avversità, si sta rialzando e noi siamo tutti con loro“.

Nel pezzo andato in onda per errore, si vede anche un membro del reparto tecnico, con cartella in mano, che passa dietro al conduttore come se nulla fosse per raggiungere l’altra parte dello studio. Non sapendo ancora di essere in diretta, Ossini a un certo punto si è spostato fuori dall’inquadratura. Subito dopo è calato un silenzio generale, durato per circa 40 secondi, mentre in onda c’era ancora lo studio. Il silenzio si è poi interrotto con la comparsa in video di Ossini, che ha ricominciato il discorso di benvenuto. Il cortocircuito sarebbe stato innescato, secondo il portale, dalla mancata messa in onda del meteo: "Dopo il jingle di apertura delle previsioni del tempo, la diretta è infatti passata immediatamente allo studio di Unomattina, non dando modo al conduttore e team di autori di capire che cosa stesse succedendo".