Affari Tuoi, Ezia contestata per i suoi 25 mila euro: "Briciole, ma dormite?"

Rammarico, felicità mista a tanta amarezza. Affari Tuoi, il game show condotto da Amadeus su Rai Uno, regala sempre grandi emozioni a concorrenti e telespettatori. Ezia e Raffaello, la coppia che ha giocato questa sera, ne sa qualcosa. I due hanno tirato dritto tutta la partita, senza mai separarsi dal loro pacco numero 4. Né le offerte del dottore, né la possibilità di cambia li ha fatti vacillare. E anche quando alcuni dei pacchi più succulenti sono usciti di scena, loro hanno continuato a sperare. Arrivati alla fine, le possibilità erano due: 75 euro o 75 mila. A un passo dal traguardo, le gambe sono tremate: quando il dottore ha fatto la sua ultima offerta, 25 mila euro sicuri, loro hanno ceduto.

Accettato l'assegno, la scoperta è stata davvero amara: dietro al loro fidato numero 4 c'erano proprio i 75 mila euro. Sui social, dove tanti telespettatori hanno commentato la puntata all'hashtag #afferituoi, non sono mancate le critiche, specie per una frase: "Ma in che senso ha detto che si devono accontentare di 25k euro, io sti programmi e sta gente non la devo vedere sciò".

Anche la gestione della partita non è piaciuta: "Perché tenete il pacco senza mai cambiarlo e poi alla fine accettate le briciole ma quando giocano gli altri seguite il gioco o dormite". Infine, la stoccata al compagno di lei: "Lui un def******e come pochi, le stava per dire 'te lo avevo detto', prendi e rifiutavi l’offerta, prendendoti le responsabilità".