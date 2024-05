Casa a prima vista, il termometro dell'economia: cosa svela il botto del format

Klaus Davi 23 maggio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Casa a prima vista)

Partenza a razzo per la terza edizione di Casa a prima vista in onda nell’access prima time di Real Time: 604.000 spettatori e il 3% di share con picchi sopra il 4%.

I lettori di Libero ricorderanno come fin dall’edizione precedente constatammo l’ottimo riscontro in termini d’ascolti. Ma soprattutto il format rappresenta quel genere di indicatore sociale che spesso contraddice radicalmente le narrazioni catastrofiste sul nostro Paese. Lunedì i tre agenti immobiliari Gianluca, Ida e Mariana dovevano trovare a una famiglia milanese il quadrilocale dei sogni nelle vicinanze di CityLife. Siamo tutti d’accordo sul fatto che solo una piccola porzione della popolazione possa permettersi abitazioni così “aspirazionali” ma colpisce che la curva Auditel coincida con i dati che arrivano dalle regioni sulle prenotazioni ma anche sugli acquisti nelle località turistiche. Preso d’assalto il Sud come dimostrano i trend di osservatori come Immobiliare.it o Idealista.it.

Cash or Trash, lo show di Paolo Conticini fa il botto: ecco perché

Ma in Italia tutto ruota attorno alla casa, lo sappiamo, è il vero termometro dell’andamento della nostra economia. E l’ottimismo ironico alimentato dall’home-reality e dai 3 protagonisti sempre fiduciosi nell’individuare la casa giusta alla fine trova anche un riscontro negli indicatori del comparto real estate. Altrimenti certi dati non si spiegherebbero.