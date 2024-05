Makari, un miracolo sulla Rai: in onda le repliche? Ecco il risultato

Klaus Davi 22 maggio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Màkari”) Non siamo più ai livelli di un tempo, quando maxi fiction come La piovra raggiungevano punte di 20 milioni di spettatori e share oltre il 51%. Ma il genere resta un punto di riferimento forte della programmazione.

Domenica sera se n’è avuta una riprova con la messa in onda su Rai 1 della seconda stagione in replica di Màkari: la serie con protagonista il giornalista Saverio Lamanna che, dopo un’esperienza come portavoce di un politico a Roma, fa ritorno nella sua Sicilia per dedicarsi all’attività di scrittore e per investigare su alcuni delitti che avvengono nella sua zona, ha totalizzato 2.348.000 spettatori col 14.7% di share superando in teste l’Isola dei famosi (1.972.000 spettatori) che sta entrando sempre più nel vivo.

Un trend confermato dai dati forniti in esclusiva per Libero da OmnicomMediaGroup secondo cui il genere in quest’ultima stagione 23/24 tiene bene: per le fiction di Rai 1, infatti, si rileva una media vicina al 21% di share con 3.850.168 spettatori, con picchi di 5.626.912 spettatori e del 28.44% per la terza stagione di Doc-Nelle tue mani.

Ottima quindi la tenuta di questo genere della vecchia cara tv, nonostante piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney + e tante altre producano ogni anno centinaia di serie tv che attraggono la platea più giovane.