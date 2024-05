Striscia la notizia contro Carlo Conti: "Sicuro che resta 2 anni?"

22 maggio 2024 a

Non convince molti appassionati, il ritorno di Carlo Conti a Sanremo. Il conduttore toscano è stato scelto dalla Rai per condurre il Festival nel 2025 e nel 2026 e far dimenticare, se possibile, il quinquennio d'oro di Amadeus.

Conti, che in Riviera è già stato padrone di casa e direttore artistico per tre edizioni, dal 2015 al 2017, con risultati eccellenti sia dal punto di vista della critica sia degli ascolti, è stato etichettato sui social come "l'usato sicuro", con tanti che avrebbero preferito uno svecchiamento generazionale e un rinnovamento radicale. Il nome più ricorrente, non per caso, è stato quello di Alessandro Cattelan, generazione Mtv.

Forse anche per questo, in collegamento con il Tg1, lo stesso Conti citando i suoi predecessori ("Cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus") ha annunciato qualche svolta in arrivo: "Qualcosa del regolamento cambierò, qualche novità ci sarà, ma Sanremo resta sempre Sanremo. Ora ci mettiamo a lavoro con tranquillità, serenità e leggerezza".

