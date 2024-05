Carlo Conti "sfida" Amadeus: a lui Sanremo per due anni

22 maggio 2024 a

a

a

Carlo Conti sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per i prossimi 2 anni. Lo ha reso noto la Rai. Dopo l'era Amadeus si riapre quella del conduttore toscano che ha già portato in porto alcune edizioni del Festival con ascolti da capogiro. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana.

Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità. E di fatto Carlo Conti aveva già ricevuto segnali chiari dal servizio pubblico che lo ha messo in pole position per la conduzione del programma principale dell'estate musicale Rai, Summer Hits. Via Nek, accanto alla confermata Andrea Delogu, ci sarà proprio Carlo Conti. Una mossa per lanciare l'estate di Rai Uno. Infatti il Summer Hits passa da Rai Due a Rai Uno.

"Bisogna rispettare il suo contratto con la Rai": Fabio Fazio, altolà su Amadeus

Una decisione importante che mette la musica al centro della rete ammiraglia. E parallelamente all'estate da tormentone, la Rai ha anche pensato di blindare Conti per il Festival di Sanremo. Come Amadeus, Conti ha un fiuto spiccato per individuare nuovi talenti da lanciare nell'olimpo della musica italiana. E di fatto le aspettative non saranno affatto deluse.