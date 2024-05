Fuori dal Coro, la banda dei rom che terrorizza gli anziani: "Prendi botte"

23 maggio 2024 a

a

a

"Vi ho detto di andare via, non voglio fare dei disastri, va bene?", "Ste teste di ca**o": questi solo alcuni degli insulti e delle minacce che i rom di un campo nomadi hanno rivolto a Francesco De Luca, l'inviato di Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. "Vai fuori perché prendi botte... Vai fuori", gli ha detto un altro. E' successo in un campo nomadi a Verolengo, nel torinese, dove i carabinieri hanno arrestato alcuni componenti di una banda accusata di furti, rapine e truffe specialmente ai danni di anziani.

Le indagini avrebbero attribuito loro 10 furti in abitazione, 2 rapine e 2 truffe. "In questo video diffuso dai carabinieri - spiega l'inviato nel servizio andato in onda ieri sera - si vedono alcuni componenti della banda in azione all'interno di una casa". Con Fuori dal Coro ha poi parlato uno degli anziani rapinati, che ha raccontato la sua terrificante esperienza: "Mi hanno suonato, si sono presentati come carabinieri. Ho detto 'no, io non apro a nessuno' e invece dopo tre secondi me li sono visti arrivare alle spalle, mi strattonavano continuamente e poi con il coltello mi hanno minacciato".

"Il clandestino ha ucciso mio figlio, non è cambiato nulla": una scena atroce a Fuori dal Coro | Video