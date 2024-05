Tagadà, lo sfregio di Corrado Augias su Chico Forti: "Quello là... Pagheremo il gesto di Meloni"

23 maggio 2024 a

La foto di Giorgia Meloni con Chico forti, appena rientrato dagli Stati Uniti per terminare la sua pena in Italia, continua a irritare la sinistra. A Tagadà, dove Tiziana Panella sta portando avanti da giorni una battaglia sull'opportunità di accogliere Forti da parte del premier, è intervenuto anche Corrado Augias: "A Washington si sono un po' infastiditi per quel gesto, che credo pagheremo in qualche modo. Quella è l'immagine di un Paese un po' burlesco. Parlandone con Gramellini abbiamo detto: stimoliamo un decreto che dica 'Il cittadino italiano che viene condannato da un tribunale straniero e torna in Italia per scontare tutta o parte della pena viene accolto dal Presidente del Consiglio'. Stabiliamo un decreto così nessuno si allarma. Si rende conto che è una follia? È stato un gesto improvvido, anzi elettorale".

Poi lo schiaffo a Chico Forti: "Come se quello venisse liberato da dei banditi. Non dal Tribunale della Florida, del quale si può pensare qualunque cosa ma la Presidente del Consiglio va alla Casa Bianca a farsi baciare sulla testa, è amica degli Stati Uniti, dunque le sentenze di un tribunale americano dovrebbe rispettarle".

Pur di colpire Giorgia Meloni, la sinistra si accanisce senza pietà su Chico Forti

Lo scrittore e giornalista ha poi auspicato prudenza da parte degli elettori in vista delle prossime europee, attaccando Giorgia Meloni: "Io la stessa prudenza la auspicherei sull'Europa per cui andremo a votare fra qualche settimana. Non puoi abbracciare fisicamente Ursula Von der Leyen, girare sotto braccio per un po' e poi... Ma come si fa? Nessuno è un angelo, ma un po' di coerenza. Scegli una linea e seguila".