Giorgia Meloni al governo? E i sinistroidi impazziscono per Bruce Lee...

Klaus Davi 26 maggio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Iris)

Qualche sinistroide potrebbe fare della stupida ironia ma in realtà, da quando alla guida dell’Esecutivo c’è una donna giudicata forte sia in Italia che all’estero, tutti i film che hanno per protagonisti eroi cinematografici testimonial della legalità, della lotta al narcotraffico, del contrasto alle ingiustizie, hanno subito un’impennata d’ascolti e d’attenzione.

Sarà un caso, ma anche giovedì sera, come segnala OmnicomMediaGroup, il canale non generalista più visto in prime time è stato Iris col film I 3 dell’Operazione Drago del 1973 interpretato da Bruce Lee. Lee è un monaco Shaolin reclutato dai servizi segreti inglesi per indagare sui traffici di esseri umani e di droga di un certo Mr. Han che ogni 3 anni organizza un torneo di arti marziali sulla sua isola.

Studio Aperto, quello di cui pochissimi parlano: un "miracolo" su Italia 1

Lee vincerà il torneo e smantellerà la rete di Han, uccidendolo. Risultato: 420mila spettatori medi col 2.4% di share e punte del 3.5/4% durante il duello finale. Evidentemente nell’attuale narrazione tv, dominata per anni da uno storytelling LGBTQ+, un certo sentiment tradizionalista ha recuperato terreno catalizzando – e questo è il dato più interessante – l’attenzione dei target e delle reti più giovani. Storie che puntano sull’estetica e sull’etica dell’uomo forte ritrovano legittimazione. Un piccolo segnale di democrazia tv...