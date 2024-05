La ruota della fortuna, "dritto nel cu***?": il concorrente dà scandalo

25 maggio 2024 a

Scandalo alla Ruota della Fortuna: è diventato virale sui social il video di una puntata del programma, probabilmente l'edizione americana, in cui un concorrente, cercando di indovinare la frase, commette una gaffe clamorosa e allo stesso tempo imbarazzante, facendo calare il gelo nello studio. Avendo a disposizione solo le lettere "I, T, E, T", l'uomo azzarda questa risposta: "Right in the butt", che tradotto in italiano vuol dire "Dritto nel cu**".

Ovviamente non era quella la risposta esatta. Gli altri concorrenti sono scoppiati in una risata imbarazzata, mentre il conduttore spiegava che non era quella la soluzione. A quel punto a fare un tentativo è stata un'altra giocatrice, che ha indovinato la frase. Quella giusta era "This is the best", che significa "Questo è il migliore".

Tanti i commenti apparsi sui social in merito a questo filmato. Un utente sulla piattaforma X ha fatto notare: "Il tono con cui il conduttore dice 'no'". Mentre un altro ha scritto: "Abbiamo un nuovo signor Giancarlo", riferendosi a un concorrente della primissima edizione italiana de La Ruota della Fortuna condotta da Mike Bongiorno. In quel caso la frase da indovinare era "Vinsero battaglie grazie alla loro fuga". Nell'ultima parola, però, il concorrente scambiò pericolosamente la vocale u con la i.