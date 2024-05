Ruota della Fortuna, Simone travolto: "Così non va bene, non deve giocare più"

23 maggio 2024 a

A La Ruota della Fortuna è già finita l'esperienza del campionissimo Simone. Nella puntata di questa sera 23 maggio, ecco che cala il sipario su questa avventura. Simone infatti è stato messo in seria difficoltà da Davide che si prende lo scettro di campione. Ma di certo Simone con sole tre puntate è entrato nella storia di questa nuova edizione di uno dei giochi più graditi dal pubblico di Canale Cinque.

Infatti Simone ha messo le mani non solo sul montepremi di puntata ma ieri sera si è anche portato a casa un Suv. A quanto pare però sui social in tanti hanno fatto festa per l'avvicendamento dalle parti della ruota finale: "Bravo Davide, ci hai tolto il malefico dalle p...", scrive uno dei telespettaori. E di fatto sono in tanti su X a pensarla così: "Ah finalmente è andato via, ecco dice bene Gerry, fatti consolare va...", scrive un altro utente. Infine c'è anche chi protesta: "Ma non dovrebbero fare continuare a giocare chi ha vinto la macchina e avere ancora la possibilità di vincerne un'altra!!?? E no no. non va bene così. Secondo me chi la vince deve lasciare il gioco. Possibilità anche ad altri di vincere".