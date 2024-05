Domenica In, insulti gratuiti a Mara Venier: "Sei davvero penosa"

Claudio Brigliadori 21 maggio 2024 a

a

a

Nemmeno le lacrime per un collega morto fermano la slavina dell’odio social. Succede che a Domenica In, Mara Venier ricordi Franco Di Mare, storico inviato Rai e conduttore di Unomattina scomparso poche ore prima, venerdì 17 maggio alle ore 17 e 17 (lo ha rivelato il fratello, trovando persino la forza di ironizza sulla scaramanzia del giornalista stroncato dal mesotelioma a 68 anni).

In una puntata dedicata a Raffaella Carrà con ospiti in studio, tra gli altri, Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi e il press agent Angelo Perrone, Zia Mara ha esordito con parole toccanti e dolcissime per Di Mare, sciogliendosi in lacrime. «Vogliamo aprire dedicando un filmato a un amico di tutti quanti noi. È scomparso venerdì, lui è Franco di Mare: era un amico, un grande giornalista, un inviato di guerra, un uomo che ha dedicato davvero tutta la sua vita a questa azienda, alla Rai. Avevo anche lavorato con lui, devo dire una cosa: ci siamo scritti 10 giorni fa. Lui mi ha mandato un cuoricino rosso, che non cancellerò mai. Franco, ti voglio ricordare così».

Apriti cielo. Chi la sa lunga, cioè il “popolo del webbe”, pensa bene di insultare non solo la Rai (che Di Mare, ospite poche settimane fa da Fazio, aveva accusato di essersi dimenticata di lui) ma la stessa Venier. «Oggiè la Rai della Venier - si legge su X-, sempre pronta a sollecitare le emozioni dei suoi ospiti per strappare lacrime da riprendere in primo piano nel tentativo di rialzare gli ascolti al lumicino e vergognosamente assente di fronte alle sofferenze di Franco Di Mare», «ora fai la “coccodrilla” se tacevi era meglio. Ora hai riesumato Magalli, sei penosa». E ancora: «Finitela con questa ipocrisia, che manco gli rispondevate più al cellulare. Vergognatevi». A occhio e croce, potrebbe doversi vergognare anche qualcun altro.