Verissimo, "luce in fondo al tunnel": il dramma della ballerina di Amici

"E’ sempre stata molto presente, è stata una brava maestra": Marisol, ballerina vincitrice della propria categoria nell'ultima edizione di Amici, lo ha detto a proposito della sua insegnante Alessandra Celentano a Verissimo su Canale 5. Proprio dalla sua maestra la ballerina ha ricevuto una sorpresa inaspettata. La Celentano, infatti, ha deciso di mandarle un videomessaggio con delle parole molto dolci e colme di stima e di affetto.

Nonostante la storica maestra di Amici di solito sia più trattenuta, oggi invece è riuscita a dimostrare grande affetto ai suoi due allievi, Marisol e Dustin, assicurando loro che si vedranno e sentiranno anche dopo la fine del talent show. La docente ha detto di aver visto del talento in entrambi fin da subito. E non solo dal punto di vista artistico, ma anche da quello personale. Alla fine si è detta fiera di loro e ha assicurato che ricorderà sempre i momenti vissuti con loro quest’anno.

Marisol ha poi parlato di un momento complicato vissuto anni fa, quando per problemi di salute era arrivata a non uscire più di casa. Quando la Toffanin le ha chiesto cosa direbbe a quella bambina, la ballerina ha risposto: “Che la luce in fondo al tunnel c’è ed è luminosissima. E’ una rivincita tutto il percorso che ho fatto, sono troppo fiera”.