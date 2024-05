Verissimo, Costantino Vitagliano e il dramma della malattia: "Ho perso 20 chili"

25 maggio 2024 a

a

a

"Stiamo provando una cura che sembra funzionare al momento e di questo sono molto grato, speriamo vada tutto per il meglio": a dirlo, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, è stato l 'ex tronista di Uomini e donne Costantino Vitagliano. Che qualche tempo fa ha scoperto di essere affetto da una malattia molto rara. Una malattia che, come dichiarò lui stesso a La Volta Buona su Rai 1, "nemmeno i medici sanno come curare perché sono un autoimmune".

"Non mi devo operare - ha continuato Vitagliano - il dottore mi ha rassicurato e sto calando le dosi di cortisone che mi dava degli up and down che non riuscivo a gestire i miei stati d'animo. Ora, ho anche iniziato ad allenarmi di nuovo, ho ripreso 7 chili e ne ho persi 20. Quando sono tornato a casa dall'ospedale e mi sono guardato allo specchio e non mi riconoscevo più. Ho provato tante cure e i dottori mi dicevano "proviamo", nemmeno loro sapevano se avrebbe funzionato o meno. Ero davvero ansioso, ora, invece, dormo, prima no".

"Il mio futuro? Tutto può accadere": Rai, anche Serena Bortone pronta al "martirio"?

Parlando dell'influenza che questa malattia ha avuto su di lui, l'ex tronista ha ammesso: "Io non penso di essere cambiato ma penso di avere vissuto delle situazioni che mi hanno fatto vedere la vita sotto un'altra prospettiva, un punto di vista diverso da quello di prima". Quando gli è stato chiesto se abbia mai avuto un rimpianto, invece, lui ha risposto: "Il mio rammarico più grande è che avrei dovuto passare più tempo con mia mamma quando c'era. A chi ha ancora i genitori dico di goderseli finché ci sono. Prima, io passavo a salutarla, mangiavo e me ne andavo. Di errori avrei anche potuto farne di peggiori. Io vorrei essere padrone del mio tempo, prima non lo ero, facevo ciò che mi dicevano di fare. È bello assaporarsi ogni attimo e ridere sempre e consiglio a tutti di circondarsi di persone positive, chi è negativo lasciatelo andare per la sua strada".