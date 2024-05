Tango, Cazzola contro Bombardieri: "Ma vaffanc***o!"

28 maggio 2024 a

La discussione su "pensioni d'oro" e "pensioni di latta" a Tango, il programma di approfondimento di Rai 2 condotto da Luisella Costamagna , culmina nel più classico dei vaffa.

Protagonisti del vivace confronto a distanza sono il sindacalista Pierpaolo Bombardieri, dal 2020 segretario della Uil, e Giuliano Cazzola, opinionista tv sempre molto gettonato quando si tratta di parlare di lavoro e impresa in virtù di un curriculum professionale che vanta esperienze come politico, giornalista, imprenditore, ex sindacalista, parlamentare con il Pdl e, oggi, esponente di Azione. Uno che, insomma, i problemi li ha visti e affrontati da tutte le angolazioni possibili. E forse è per questo che a un certo punto perde clamorosamente la pazienza in diretta.

"Bisogna poter andare in pensione, perché non tutti fanno i parlamentari - rivendica Bombardieri, con tono stentoreo -: 41 anni di lavoro passati in fabbrica meritano la pensione". "Ma vaffanc***o!", esplode Cazzola in collegamento.

"A prescindere dall'età anagrafica... - prosegue il leader della Uil, forse senza aver sentito lo sbotto di rabbia del suo interlocutore, altrimenti vada lei a lavorare in fabbrica anziché prendere il vitalizio". E qui Cazzola esprime un dubbio sulla attività del sindacalista: "Ma perché, tu sei stato in fabbrica 41 anni di lavoro? Ma figurati dai"