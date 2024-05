Parenzo-Mannheimer, attimi di gelo: "Renato per favore", "Cosa sono i sondaggi?"

30 maggio 2024 a

Dopo settimane in cui i partiti hanno cavalcato i sondaggi per testare il gradimento degli italiani in vista del voto per le europee, ora è calato il buio sui dati raccolti dagli istituti demoscopici. Fratelli d'Italia raggiungerà il 30%? Il Pd riuscirà a stare sopra il 20? E chi arriverà davanti fra Lega e Forza Italia? E quali partiti supereranno la soglia del 4% per eleggere degli eurodeputati? Per saperlo bisognerà ora attendere il voto degli italiani l'8 e il 9 giugno.

Niente più indicazioni dai sondaggisti. Certo, nonostante lo stop alla pubblicazione, i principali istituti stanno continuando a raccogliere dati sulle oscillazioni dei principali partiti. Fra questi, anche Renato Mannheimer sta tenendo il polso della situazione fra gli italiani. Intervenuto all'Aria che Tira su la7, è stato immediatamente ammonito da David Parenzo affinché non rivelasse nulla: "Renato per favore, te lo ricordo, lo sai benissimo: niente sondaggi, niente numeri" ha detto ridendo il conduttore.

Subito la replica divertita: "Niente! Cosa sono i sondaggi?". Certo, questo non vuol dire celare completamente le informazioni in suo possesso: "Fai come tuo solito, usa un linguaggio immaginifico. Usa i cavalli se vuoi". Poi la stoccata di Mannheimer: "Userò un linguaggio forbito, niente parolacce o epiteti".