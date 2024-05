Il Volo, "critici e snob muti". Però... che rischio corrono dopo lo show

Klaus Davi 31 maggio 2024 a

CHI SALE (Il volo del Volo) Nemo propheta in patria. Questo trio di ragazzi rischia di esser solo l’ultimo brand di una lunga lista di artisti che a causa di un certo pensiero conformista verranno rivalutati tardivamente. Una storia nota che ha colpito in Italia un particolare cinema anni ’70 schifato dai critici (le commedie sexy, i “poliziotteschi”, gli horror di Mario Bava), cantanti come Ivan Graziani, Alberto Fortis, Ivan Cattaneo fino allo stesso Lucio Battisti. E si potrebbe proseguire nell’arte con Mario Sironi, Giorgio De Chirico e molti altri.

Vittime del pregiudizio e dell’elitarismo di critici e giornalisti happy fews. Ma proprio come accaduto con la cantante israeliana Eden Golan all’Eurovision, snobbata dalla critica ma stravotata dal pubblico a casa, l’ultima puntata de Il Volo-Tutti per uno in prime time su Canale 5 martedì è stata vista da quasi 3 milioni di spettatori col 20.2% di share.

Nella serata-evento all’Arena di Verona Il Volo ha avuto tra gli ospiti Max Pezzali, Eleonora Abbagnato, Enrico Brignano e Riccardo Cocciante col quale si è toccato il picco del 25% nel finale. Punte sopra il 26% in Sicilia, Abruzzo e Campania ma anche fra gli immigrati (22%) e gli italiani all’estero. Piero, Ignazio e Gianluca continuano a macinare a successi. E quando la critica farà mea culpa sarà ormai troppo tardi.