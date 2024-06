L'Eredità, ultima puntata amara per Lorenzo: "Neanche con la fionda..."

02 giugno 2024 a

a

a

Niente da fare per l'ultima puntata dell'Eredità di questa stagione. Il preserale preferito dagli italiani è arrivato al termine anche quest'anno: il game show condotto da Marco Liorni tornerà a settembre con nuove ed emozionanti sfide. Ma prima di pensare alle novità che porterà la nuova stagione, è giusto fare un accenno a quanto è accaduto durante la puntata finale del 2 giugno.

Alla ghigliottina, il gioco finale in cui l'obiettivo è indovinare quale termine lega le 5 parole indizio, il giovane Lorenzo è andato a un passo dal successo. Figura, corrente, conta, rivolgere, grazie: questi gli "aiuti" proposti dagli autori del programma affinché il concorrente potesse portare a casa ben 20 mila euro. Sebbene il ragionamento portato da Lorenzo avesse un suo senso, la sua risposta è risultata essere errata. Non "forte", ma bensì "pensiero": questa la parola che si nascondeva dietro al cartoncino vincente.

Molti appassionati del programma, come ogni sera si sono riuniti nel salotto virtuale di X all'hashtag #leredità: in tanti hanno mostrato le loro abilità e hanno azzeccato la parola vincente. Qualcuno però, dopo l'ennesima puntata in cui Lorenzo non è riuscito ad accaparrarsi il montepremi, si è lasciato andare a qualche commento: "Niente la ghigliottina Lorenzo non la indovina nemmeno se gliela tirano con la fionda" ha scritto un utente. "Va bene che conta il pensiero ma avresti potuto sforzarti un po' di più" gli ha fatto eco ironicamente un altro. L'Eredità torna a settembre.