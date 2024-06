Bianca Berlinguer, dolore a inizio puntata: "Addio Francesca, se ne è andata ieri a soli 58 anni"

04 giugno 2024 a

a

a

Un'apertura di puntata toccante, dolorosa, intima. Siamo a È sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4, la puntata è quella di martedì 4 giugno. E la conduttrice, con voce rotta dall'emozione e a tratti dal pianto, vuole ricordare Francesca, una truccatrice Rai con cui ha lavorato a lungo e scomparsa la notte precedente.

"Io ci tengo molto a ricordare una carissima amica, una truccatrice della Rai con cui ho lavorato per tantissimo tempo, abbiamo lavorato per tantissimo tempo: Francesca, che se ne è andata ieri notte a soli 58 anni dopo aver combattuto una battaglia durissima contro un tumore al pancreas che aveva scoperto un anno e mezzo prima", premette Bianca Berlinguer.

"Voglio dare un abbraccio al fratello di Francesca e a tutta la sua famiglia e a tutte, tutte le truccatrici e parrucchiere della Rai che le sono state vicine fino all'ultimo momento, fino al momento in cui Francesca, che ha dovuto sopportare dei dolori fortissimi, perché questa malattia purtroppo se presa in fase avanzata non lascia scampo - ha aggiunto -. E quei dolori, fino all'ultimo li ha sopportati col sorriso, con la simpatia e l'allegria che ci ha comunicato per tutta la sua vita. Un abbraccio grandissimo a Francesca, che se ne è andata per sempre, e a tutte voi: sarete sempre nel mio cuore", conclude una commossa Bianca Berlinguer.