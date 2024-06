Otto e mezzo, Italo Bocchino: "E Franceschini e la moglie, tutto a posto?"

05 giugno 2024 a

"La vita privata di Giorgia Meloni è diventata uno strumento di campagna elettorale per lei stessa", esordisce Lilli Gruber nella puntata del 4 giugno di Otto e mezzo, su La7. La presidente del Consiglio, prosegue la conduttrice, "ha scritto due autobiografie, dove ha raccontato della sua famiglia, di sua madre, di suo padre e di sua figlia Ginevra e la racconta anche sui social e in tv, ha nominato il cognato ministro e la sorella a capo del partito. Dove sta la morbosità?", osserva ancora la Gruber che chiede quindi un commento a Italo Bocchino presente in studio.

"La morbosità sta in un servizio giornalistico vergognoso di Report e anche questa cosa di Lollobrigida, politicamente non è il cognato della Meloni, ha costruito con Meloni quel partito", ribatte il direttore editoriale de Il Secolo d'Italia.

"Dite solo che Lollobrigida è il cognato alla Meloni. E Dario Franceschini e la moglie? Tutto a posto? Non c'è una critica", attacca Italo Bocchino lasciando di sasso lo studio, visto che c'è poco da ribattere su questo punto. Se infatti le critiche riguardano la sinistra...