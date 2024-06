Mattino 4, Mirella Serattini sfigurata dall'iniezione antirughe: il suo volto oggi

06 giugno 2024 a

Sfigurata da iniezioni antirughe sbagliate: questa la storia della giornalista bolognese Mirella Serattini, che lei stessa ha raccontato a Mattino 4. I fatti risalgono al 2006, quando la donna si rivolse al medico estetico Stefano Stracciari per sottoporsi a un leggero intervento estetico. Lui all'epoca le avrebbe iniettato dell'olio di silicone, sostanza vietata dal 1993. La vicenda finì in tribunale e Stracciari fu condannato nel 2011 a 14 mesi. Poi, pochi mesi più tardi, arrivò la prescrizione.

I primi interventi nello studio del medico sembravano essere andati bene inizialmente. Poi però, a distanza di poche settimane, ecco che sul viso della donna sono comparsi i primi rigonfiamenti, accompagnati da non pochi dolori. Il dottore, allora, avrebbe rassicurato la sua paziente, consigliandole di esporsi al sole. Un suggerimento che avrebbe finito solo col peggiorare la situazione. A quel punto Mirella inizia non solo una battaglia legale, ma prova anche a fare degli interventi riparatori nel tentativo di risolvere almeno in parte la situazione. Un altro medico, invece, si sarebbe rifiutato di operarla giudicando la sua condizione troppo compromessa.

"Se lui si fosse fermato prima avrebbe potuto limitare i danni", ha detto la donna a Mattino 4. Poi ha sottolineato anche come la lunga battaglia legale le abbia causato pesanti danni economici. Di qui la denuncia sull'assenza di legislazione sul tema da parte delle istituzioni: "Ancora oggi il ministero della Giustizia e della Salute non hanno fatto delle leggi per tutelare le vittime. Chi fa questo tipo di cose guadagna molti soldi e dovrebbe avere un'assicurazione. Io ho dovuto pagarmi tutto da sola".