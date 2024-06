Reazione a Catena, truffa da 65mila euro contro le Marongiu? "Lento?", protesta violenta

09 giugno 2024 a

a

a

Cambia quiz, non il copione: anche Reazione a Catena, il seguitissimo game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, scatena le proteste contro gli autori di chi, sui social, commenta in presa diretta le puntate. E quanto vi stiamo raccontando è accaduto nella puntata in onda sabato 8 giugno.

Siamo alla Catena Finale, con le campionesse vicinissime a portare a casa 65.500 euro. Le neo-campionesse sono le Marongiu - Alessandra, Rosalba e Antonella -, tre di cinque sorelle che provengono dalla Sardegna, da Quartu Sant'Elena per la precisione: il terzetto rosa si sbarazza infatti degli Alto Voltaggio all'Intesa Vincente.

Dunque, all'Ultima Catena si qualificano con un montepremi potenziale di ben 131mila euro e, clamorosamente, fanno percorso netto: arrivano all'Ultima parola con il montepremi intatto. Il punto è che su X in molti affermavano che le domande fossero troppo semplici. Un esempio su tutti, quando bisognava azzeccare la parola tra "botte" e "tondo", ossia la semplicissima "cerchi". E ancora botte-rosso, bisognava azzeccare "vino". Insomma, tutto molto semplice.

Si arriva dunque all'ultima parola: il primo termine è rosso, quello da individuare inizia con "co" e finisce con "o". A quel punto le Marongiu comprano il terzo elemento, dimezzando il montepremi a 65.500 euro, e il terzo elemento si rivela essere "lento". Le sorelle come soluzione offrono "cotto", le mattonelle in cotto sono rosse e un cibo può essere preparato a cuoco lento. Soluzione che ai più appare corretta. E invece no: la soluzione era "congestionato" (semaforo rosso e movimento lento). E soprattutto il legame tra lento e congestionato appare davvero ballerino. Non a caso, su X, montava furibonda la protesta: "Autori... congestionato è il traffico non è il lento!". E ancora: "Rosso Congestionato Lento Che cosa si sono inventati per non mollare il malloppo!". E forse che forse...