L'Eredità, Antonio elimina Gabriele e gli esulta in faccia: "Sei un infame"

Rieccoci a L’Eredità, il gioco delle parole, dei loro legami e della ghigliottina, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, laddove ogni sera raggranella ascolti da record. La puntata in questione è quella andata in onda venerdì 18 aprile 2025, dove si è consumata la clamorosa eliminazionen di Gabriele, il super-campione in carica con 33 puntate alle spalle e 300mila euro vinti. A metterlo fuori gioco è stato Antonio, al suo quarto giorno nel programma, che ha scatenato una bufera social per il modo in cui ha festeggiato.

Tutto è iniziato quando Giovanni ha scelto proprio Gabriele e Antonio per la sfida diretta, un confronto inedito tra due concorrenti fortissimi. A vincere è stato Antonio, che ha reagito esultando con entusiasmo. Anzi, con troppo entusiasmo. L’esultanza “in faccia" a Gabriele è stata giudicata di pessimo gusto dal pubblico a casa, che si è riversato sui social con critiche durissime. Critiche, bisogna dirlo, tutt'altro che immeritate.

"Antonio che esulta in faccia a Gabriele, proprio brutto da vedere", ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha commentato: "È stato veramente infame, mi spiace. Poi con una persona sempre impeccabile e a modo come Gabriele". I toni non sono stati affatto clementi: "Questo Antonio mi stava sulle palle dalla sua prima puntata per come esulta", "Speriamo lo facciano fuori sto pallone gonfiato di Antonio", fino a "Anche meno Antonio...", e "Mi auguro intervenga il karma". Insomma, telespettatori letteralmente inferociti.