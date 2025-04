Domenica In, clamoroso "bidone" alla Venier nel giorno di Pasqua: chi dà forfait

Anche quest'anno, nel giorno di Pasqua, Mara Venier non manca l'appuntamento con il pubblico di Domenica In. La puntata speciale del 20 aprile 2025, in onda su Rai 1 dalle 14:00 alle 17,10, promette un pomeriggio ricco di emozioni, interviste e spettacolo.

Nonostante l'entusiasmo per la puntata festiva, si registra l'assenza di Patrizia Conte, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice Senior. La cantante ha dovuto rinunciare alla partecipazione per motivi personali, come riportato da LaNostraTv. Un forfait che lascia spazio alla speranza di una futura ospitata nel salotto di Mara Venier.

Tra gli ospiti attesi, spiccano Asia Argento e sua figlia Anna Lou Castoldi, pronte a condividere con il pubblico aspetti della loro vita privata e professionale. Anna Lou, recentemente apprezzata per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, potrebbe svelare dettagli inediti sulla sua carriera e vita sentimentale.​

Carmen Russo, reduce dal secondo posto nel programma Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti, parlerà della sua esperienza nel mondo dello spettacolo e del lungo legame con il marito Enzo Paolo Turchi.​