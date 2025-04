Affari Tuoi, l'ora del miracolo su Rai 1: così Emilio vince 200mila euro

Un "miracolo" pre-Pasqua, quello che si è verificato ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna, il regno di Stefano De Martino, il game-show campione di ascolti in onda ogni santa sera su Rai 1. Infatti un parrucchiere originario della Calabria ha conquistato uno dei bottini più alti, regalando al pubblico momenti di autentico pathos. Emilio, affiancato dalla moglie Rosanna, ha vissuto una serata ricca di colpi di scena, con decisioni coraggiose che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. La loro avventura ha portato l’attenzione dei telespettatori su Campora San Giovanni, piccolo centro calabrese da cui provengono.

Emilio, noto per il suo lavoro nel suo paese natale, ha varcato la soglia degli studi televisivi con determinazione, pronto a mettersi in gioco. Accanto a lui, la compagna di vita Rosanna, con cui ha condiviso ogni scelta durante la trasmissione. I due hanno affrontato il percorso con energia e una buona dose di audacia, puntando inizialmente sul pacco numero 12, che custodiva 20mila euro. Una cifra interessante, ma ancora lontana dal massimo premio in palio.