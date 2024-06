Tancredi Palmeri sbotta: "Fott*** idiota", il ragazzo si schianta contro il cameraman

09 giugno 2024 a

Chiamiamolo l’impaziente inglese. Un anonimo ragazzotto d’Albione gli entra nell’inquadratura in diretta e Tancredi Palmeri, vulcanico giornalista di Sportitalia, dà letteralmente di matto. In collegamento da Parma per il Festival della Serie A, l’inviato di Sportitalia Mercato sta parlando con il conduttore Michele Criscitiello in studio quando il giovane, apparentemente un turista, gli passa davanti impallandolo mentre cammina con gli occhi sullo smartphone. L’impatto con il cavalletto è inevitabile e la videocamera cade rovinosamente a terra. Le inquadrature a questo punto diventano kubrickiane: si intravedono scampoli di Palmeri che si volta verso il biondino in fuga e inveisce, prendendolo a male parole.

Viene subito il dubbio: non si è trattato di un semplice “incidente”. Mentre Criscitiello se la ride, il suo giornalista sbollisce la rabbia e poi, recuperato il microfono, spiega: «Cosa è successo? Quello che definirei a fucking idiot, un ragazzo inglese voleva fare il fenomeno davanti ai suoi amici. Peccato fossi in diretta altrimenti l’avrei inseguito». «Se vuoi chiudiamo il collegamento e vai... fatti rispettare», ironizzano gli ospiti.

Ma non è finita, perché a bocce ferme Palmeri riguarda l’azione al Var, e in un fermo immagine pubblicato sul sito di Dagospia pesca la prova che conferma i suoi sospetti: «Peraltro la ragazza che stava con lui – e che lui raggiunge dopo correndo – si vede passando dietro che guarda ridendo la telecamera, sapendo quello che sta per succedere. E infatti mica lo avvisa». Per fortuna, la serata si è conclusa in allegria a cena con amici e colleghi: «Siccome molti sono preoccupati per la mia incolumità, e molti altri stanno godendo per l’aggressione subita in diretta dal fucking idiot inglese, volevo rassicurare tutti: tutto a posto».