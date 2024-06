Ilaria Salis, Claudio Cerasa smaschera la sinistra: "L'unica ragione per cui attira attenzione"

11 giugno 2024 a

"Casi come quelli di Ilaria Salis e Roberto Vannacci ci dimostrano che sui grandi temi non siamo riusciti a litigare. Mentre, per poter avere delle candidature identitarie. siamo ricorsi a delle figure che hanno attirato l'attenzione di tutti quanti noi": Claudio Cerasa, in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito delle elezioni europee, che hanno visto l'ingresso in Parlamento a Bruxelles sia del generale candidato con la Lega sia della 39enne ai domiciliari a Budapest, dove è accusata di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra ungheresi. A candidarla Avs.

"Per quanto riguarda Salis - ha proseguito il direttore del Foglio - sarebbe bello che alle prossime elezioni europee oltre che candidare un qualche personaggio che ha attirato la nostra attenzione solo perché si trova, si trovava, nelle carceri di un leader politico inviso a una parte politica, venisse candidato uno qualsiasi delle migliaia di persone che sono in carcere in Italia e che nella maggior parte dei casi si trovano in condizioni molto peggiori rispetto a quelle della Salis".

Ilaria Salis, 165mila preferenze per pretendere subito la libertà

Chiaro, dunque, l'auspicio di Cerasa: "Alle prossime elezioni pescate una persona a caso tra i carcerati e candidatela se volete veramente dimostrare grande attenzione alle garanzie. Mi auguro che chi ha giustamente e intelligentemente candidato Salis da domani sia in prima linea contro ogni tipo di gogna giudiziaria".